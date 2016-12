foto Ap/Lapresse

09:22

- Alitalia ha negato l'imbarco su un volo diretto a Tel Aviv a sette attivisti italiani del gruppo internazionale "Welcome to Palestine". La decisione è stata presa dopo le pressioni di Israele. I nomi della delegazione, tra cui c'è anche quello del vignettista Vauro Senesi, sono stati inseriti in una sorta di "black list". Gli attivisti si sarebbero dovuti dirigere a Betlemme per alcuni progetti educativi a favore dei palestinesi.