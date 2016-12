Meteo, Italia ancora sotto la pioggia

Il Nord Italia e la Sardegna verranno invece raggiunte da una nuova depressione che sarà poi responsabile di un inizio di settimana caratterizzato ancora dal maltempo.



Domenica caratterizzata da cieli coperti al Nord con piogge sparse più diffuse al Nordovest dove la neve cadrà sulle Alpi mediamente oltre i 1400 m . Nel resto del Paese parziale miglioramento del tempo: le nuvole che si alterneranno ad ampie schiarite e con le piogge che coinvolgeranno soltanto le Isole maggiori, la Calabria e la Campania.

Sarà un inizio di settimana ancora all’insegna del maltempo e di un clima fresco per la stagione. Una nuova depressione ha raggiunto il Mediterraneo occidentale, e porterà una marcata instabilità soprattutto nelle regioni del Centrosud.

La giornata di lunedì sarà nuvolosa in gran parte del Paese. Al mattino avremo piogge sparse al Nord, regioni centrali adriatiche e al Sud con temporali sulle zone ioniche. Nel pomeriggio le piogge si concentrano soprattutto al Centrosud dove saranno anche intense, con rovesci e temporali più diffusi e insistenti nelle regioni meridionali. Sulle Alpi occidentali e in Alto Adige cadrà la neve oltre i 1100-1200 metri di quota. Temperature in lieve aumento al Nord, in calo al Sud. Venti forti su Canale di Sardegna, Sicilia, Ionio e basso Adriatico.

Ciclone mediterraneo Lucia

Nelle prossime ore si allontanerà dall'Italia un ciclone mediterraneo. Altro non è che un intenso vortice di bassa pressione, formatosi venerdì in prossimità della Sardegna che insisterà fino a domenica sulla nostra Penisola.



Il servizio meteorologico tedesco assegna ogni settimana dei nomi a tutti i centri di bassa pressione che compaiono in Europa. Ad esempio in queste ore nel nostro continente sono presenti Jacqueline 1, Jacqueline 2, e Klara.



Tra questi compare anche il profondo vortice di bassa pressione, o ciclone mediterraneo, denominato Lucia, che porterà fino a domenica forti piogge, venti intensi e burrasche sul Paese, in particolare al Centrosud. Il fatto che a questa struttura presente sull'Italia sia stato assegnato un nome non significa, così come avviene per uragani e tifoni, che sia un evento eccezionale dotato di una violenza distruttiva fuori dal comune, paragonabile a quella dei cicloni tropicali, o a fenomeni come l’uragano Irene che ha colpito gli Usa nell’agosto scorso.



Si tratta di un ciclone extra-tropicale, o ciclone mediterraneo, perché si è formato nel nostro mare. Porta con sé forti piogge e venti molto intensi, con raffiche anche di 100 km/h. Non abbiamo certo a che fare con un ciclone tropicale, un tipo di perturbazione che si genera lungo il margine meridionale degli anticicloni subtropicali dell'emisfero nord e lungo quello settentrionale degli anticicloni subtropicali dell'emisfero sud, che comporta piogge molto più violente e venti che possono arrivare anche oltre i 250 km/h.