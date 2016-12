Meteo, ancora una settimana di pioggia

15:43

- Piogge diffuse, particolarmente intense su Sardegna, zone tirreniche, ioniche e Isole per l'arrivo di un ciclone mediterraneo dal Nordafrica. Dopo una breve tregua il tempo torna a peggiorare a causa di un’intensa perturbazione in arrivo dall’Algeria che porterà per due giorni precipitazioni intense e forti venti in molte zone, specialmente al Centrosud.