foto Ansa 17:21 - La III Corte d'Assise di Roma ha disposto una maxi perizia medico-legale per stabilire le cause che portarono alla morte di Stefano Cucchi, il geometra di 31 anni fermato a Roma il 15 ottobre 2009 per droga e morto una settimana dopo all'ospedale "Sandro Pertini". I periti che dovranno occuparsi dei nuovi esami saranno nominati durante l'udienza del 7 maggio.

La decisione è stata presa quando sembrava ormai immininte la chiusura dell'istruttoria dibattimentale.



"La decisione della Corte dimostra come la tesi del pubblico ministero non sia così solida come sino ad oggi è stata fatta trasparire. La Corte ha dimostrato un grande equilibrio di fronte a tante tesi scientifiche per lo più contrapposte". Ad affermarlo l'avvocato Gaetano Scalise, legale del primario del reparto di medicina protetta dell'ospedale "Pertini".



La sorella di Cucchi: "Fiducia in questa Corte"

"Ho fiducia in questa Corte e nella giustizia". Lo ha dichiarato Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, commentando la notizia della maxi-perizia disposta. "Questa decisione è il fallimento dei consulenti dei pubblici ministeri - ha detto Ilaria -. Noi lo avevamo già detto un anno fa in udienza preliminare. C'è tanta amarezza per l'atteggiamento dei pm nei confronti di coloro che hanno causato la morte di Stefano".