Tragedia sfiorata a Roma, dove un 20enne pregiudicato ha sparato a un meccanico con un fucile da sub. Il giovane, già ai domiciliari, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Ad innescare il folle gesto del ragazzo è stato il rifiuto del meccanico di aggiustargli il motorino, visti alcuni debiti non saldati in passato. La fiocina sparata dal 20enne ha colpito però di striscio un passante.

Tutto è successo molto rapidamente. Vistosi respinto dal meccanico, un 51enne romano con il quale aveva contratto pregressi debiti per riparazioni mai pagate, il ragazzo prima lo ha colpito con un pugno al volto ed è scappato. Sembrava fosse finita lì e invece, pochi minuti dopo, il giovane si è nuovamente presentato nei pressi dell'officina, questa volta a bordo di una Smart. Alla vista del 51enne ha abbassato il finestrino e gli ha puntato contro un fucile da sub sparando una fiocina. Il dardo, però, ha colpito al collo un passante che stava parlando con il meccanico.



Dopo l'agguato il 20enne è scappato mentre la vittima, immediatamente soccorsa, ha riportato fortunatamente solo una ferita di striscio. Il meccanico ha contattato il "112" e i Carabinieri hanno catturato il fuggitivo mentre si aggirava in strada subito dopo essersi disfatto del fucile. Nonostante la strenua resistenza all'arresto, tentando di colpire i militari con una mazza di legno, l'aggressore è stato immobilizzato e trasportato nel carcere di Regina Coeli.