foto LaPresse

09:11

- Un ragazzo di 21 anni è morto poco dopo l'alba in un incidente in zona largo Preneste, nel tratto tra la stazione Prenestina e Portonaccio, a Roma. Il giovane era a bordo di una moto. Sul posto per i rilievi gli agenti del VII e VI Gruppo della Polizia municipale che hanno deviato il traffico e per questo nella zona la situazione dal punto di vista viabilistico è molto difficoltosa.