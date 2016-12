Frosinone, 46enne picchiata e stuprata

foto Ansa 19:38 - Violentata e picchiata il giorno di Pasqua dopo essersi addormentata sul treno per la stazione di Roma Termini. La vittima è una donna di 46 anni che risvegliatasi è scesa alla prima fermata possibile, vale a dire Cassino, in provincia di Frosinone. Nella cittadina della Ciociaria però è stata segregata, picchiata e stuprata da un 62enne, che è stato poi arrestato. L'uomo è padre di tre figli e ha un precedente per maltrattamenti in famiglia. - Violentata e picchiata il giorno di Pasqua dopo essersi addormentata sul treno per la stazione di Roma Termini. La vittima è una donna di 46 anni che risvegliatasi è scesa alla prima fermata possibile, vale a dire Cassino, in provincia di Frosinone. Nella cittadina della Ciociaria però è stata segregata, picchiata e stuprata da un 62enne, che è stato poi arrestato. L'uomo è padre di tre figli e ha un precedente per maltrattamenti in famiglia.

La donna ha incrociato per caso il suo aguzzino intorno alle 11 alla stazione del centro: lui si è offerto di darle un passaggio per fare una ricarica telefonica. La donna, in attesa del successivo treno per Roma, ha seguito l'uomo nella sua abitazione a due passi dalla stazione ferroviaria. Una volta in casa, è stata subito aggredita dall'uomo, segregata, minacciata di morte con un coltello e violentata più volte, prima di essere derubata del denaro che aveva con sé. La vittima, durante il tentativo di liberarsi del suo violentatore, è rimasta anche ferita a una mano.



L'incubo è terminato solo intorno alle 17,30, dopo circa sette ore, quando è riuscita a liberarsi e a lasciare l'abitazione. A soccorrerla per prima è stata una ragazza della zona che l'ha aiutata a chiamare i carabinieri. I militari della Compagnia di Pontecorvo, coordinati dal capitano Pierfrancesco Di Carlo, hanno subito arrestato l'aggressore. Durante la perquisizione domiciliare, gli investigatori hanno trovato una scarpa della donna e macchie di sangue.



Per il 62enne il magistrato, vista l'età, ha deciso gli arresti domiciliari con le accuse di violenza sessuale, sequestro di persona, rapina e lesioni personali. La donna,invece, è stata visitata all'ospedale di Cassino, prima di tornare a Roma. Ora è sotto shock.