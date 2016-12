foto Ansa

- Papa Ratzinger è intervenuto in chiusura della Via Crucis al Colosseo parlando delle famiglie, la cui "situazione è aggravata dalla precarietà del lavoro e dalle altre conseguenze negative provocate dalla crisi economica". Oltre alle difficoltà, per il Pontefice anche gli sbandamenti umani "rischiano di ferire l'unità della nostra vita e della famiglia". In quel caso, per quella Via Crucis, "dobbiamo rivolgerci a Cristo", ha detto ancora il Papa.