Papa ammonisce "l'appello alla disobbedienza" Da preti richieste "che non rinnovano Chiesa"

foto Ansa 11:14 - "La disobbedienza, la richiesta di ordinazione delle donne non sono una via per rinnovare la Chiesa". Lo ha detto il Papa nel corso della messa del Crisma celebrata a San Pietro. "Resta la necessità di conformarsi a Cristo anche nella situazione spesso drammatica della Chiesa di oggi", ha ricordato il Pontefice riferendosi a un movimento dissidente di preti austriaci che hanno chiesto riforme radicali.

"Vogliamo credere agli autori di tale appello quando affermano di essere mossi dalla sollecitudine per la Chiesa; di essere convinti che si debba affrontare la lentezza delle Istituzioni con mezzi drastici per aprire vie nuove - per riportare la Chiesa all'altezza dell'oggi. Ma la disobbedienza è veramente una via?", si è chiesto il Papa durante la cerimonia. "Non semplifichiamo troppo il problema - ha aggiunto -. Cristo non ha forse corretto le tradizioni umane che minacciavano di soffocare la parola e la volontà di Dio? Sì, lo ha fatto, per risvegliare nuovamente l'obbedienza alla vera volontà di Dio, alla sua parola sempre valida".



"In alcuni ambienti la parola anima è proibita"

"In alcuni ambienti, la parola anima è considerata addirittura una parola proibita, perché - ha continuato il Pontefice - esprimerebbe un dualismo tra corpo e anima, dividendo a torto l'uomo". Ratzinger ha poi affermato che "come sacerdoti ci preoccupiamo dell'uomo intero", "delle necessità dell'anima dell'uomo: delle persone che soffrono per la violazione del diritto o per un amore distrutto; delle persone che si trovano nel buio circa la verità; che soffrono per l'assenza di verità e di amore".



"Sacerdoti seguano la via dei santi"

"Noi sacerdoti possiamo pensare ad una grande schiera di sacerdoti santi, che ci precedono per indicarci la strada". E' quanto ha detto Benedetto XVI. Si tratta di figure di ogni tempo, "a cominciare da Policarpo di Smirne ed Ignazio d'Antiochia attraverso i grandi Pastori quali Ambrogio, Agostino e Gregorio Magno, fino a Ignazio di Loyola, Carlo Borromeo, Giovanni Maria Vianney, fino ai preti martiri del Novecento e, infine, fino a Papa Giovanni Paolo II che, nell'azione e nella sofferenza ci è stato di esempio nella conformazione a Cristo, come 'dono e mistero'". "I Santi - ha aggiunto il Papa - ci indicano come funziona il rinnovamento e come possiamo metterci al suo servizio. E ci lasciano anche capire che Dio non guarda ai grandi numeri e ai successi esteriori, ma riporta le sue vittorie nell'umile segno del granello di senape".