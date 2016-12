foto Ansa

- Una frode fiscale per oltre 58 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Sora, nel Frusinate. Denunciate sei persone per i reati di utilizzo ed emissione di fatture relative a operazioni inesistenti, oltre che per l'occultamento delle scritture contabili obbligatorie. Nel mirino due società specializzate nella vendita di pc. Le ditte erano sprovviste di tutta la documentazione contabile.