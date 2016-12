foto LaPresse

17:38

- Ha deciso di togliersi la vita sparandosi al petto con un fucile perché la sua azienda era in crisi. E' accaduto alla periferia di Roma a un imprenditore di 59 anni. L'uomo ha lasciato un biglietto chiedendo scusa e facendo riferimento alla grave situazine economica. La sua fabbrica, specializzata in costruzioni in alluminio, era infatti in fallimento e gli operai in cassa integrazione. A trovare il cadavere il figlio.