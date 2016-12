foto Dal Web

- La Consob ha comminato una maxi-multa per la megatruffa ai danni di vip che gravitano, in gran parte, nel quartiere romano dei Parioli. I cosiddetti "Madoff dei Parioli", Gianfranco Lande, la compagna Raffaella Raspi, il fratello di quest'ultima Andrea, oltre a Serge Mardirossian e Diego Messina sono stati sanzionati per complessivi 840mila euro.