foto LaPresse 16:31 - Due vigili urbani e un geometra sono stati arrestati a Roma nell'ambito dell'inchiesta su un presunto giro di tangenti che coinvolgerebbero alcuni agenti di polizia municipale. I tre, accusati di concussione, sono stati posti ai domiciliari. Altri tre vigili sono indagati. L'inchiesta era partita dalla denuncia dal proprietario di una nota enoteca della Capitale che aveva detto di essere stato taglieggiato da alcuni vigili. - Due vigili urbani e un geometra sono stati arrestati a Roma nell'ambito dell'inchiesta su un presunto giro di tangenti che coinvolgerebbero alcuni agenti di polizia municipale. I tre, accusati di concussione, sono stati posti ai domiciliari. Altri tre vigili sono indagati. L'inchiesta era partita dalla denuncia dal proprietario di una nota enoteca della Capitale che aveva detto di essere stato taglieggiato da alcuni vigili.

I domiciliari per i vigili vigili Duilio Valente, 52 anni, e Giancarlo Vicari, 47 anni, e del geometra Francesco Belmonte, 64 anni, sono scattati per il "rischio di reiterazione del reato". E' quanto scrive il Gip nell'ordinanza di misura cautelare riferendosi agli episodi di concussione ai danni del commerciante Paolo Bernabei, proprietario di locali nella zona di Trastevere che avrebbe consegnato circa 30 mila euro, e del titolare di un appartamento sempre nello storico quartiere della Capitale, che avrebbe versato ai vigili indagati una tangente da 12 mila euro per alcuni lavori abusivi. Addirittura, gli indagati avrebbero indotto Silvio Bernabei, socio dell'enoteca con il fratello Paolo, a pagare a sua insaputa altri 30mila euro per evitare l'accertamento di un abuso edilizio (così definito dagli indagati).



Nel corso della mattinata sono state anche perquisite le abitazioni e i luoghi di lavoro degli altri tre agenti della municipale indagati, Giampiero Capitani, 62 anni, Spartaco Pierotti, 60, e Antonio De Stefanis, 62.



Il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha annunciato che l'Amministrazione comunale si costituirà parte civile in tutti i processi che deriveranno dalle indagini contro funzionari infedeli.



Soddisfatte Donatella Amicucci, legale dei fratelli Paolo e Silvio Bernabei, e Luciana Bernabei, madre di Paolo e Silvio. "Finalmente si sta facendo luce, la giustizia sta facendo il suo corso" ha detto l'avvocatessa. "Finalmente una bella soddisfazione - ha commentato la madre dei due imprenditori - E' una grande gioia soprattutto dopo la decisione di qualche tempo fa da parte del sindaco Alemanno di bloccare i trasferimenti dei vigili del primo gruppo dopo che era venuta fuori tutta la vicenda".



Vigili: "Ci sentiamo sotto tiro"

All'esterno del Comando del I Gruppo dei vigili urbani di Roma, un collega degli indagati commenta chiedendo l'anonimato: "Ci sentiamo sotto tiro, non abbiamo mica ammazzato qualcuno. Facciano tutte le inchieste che vogliono, ma non possono attaccare l'intero I Gruppo. Se sono colpevoli puniscano loro e solo loro". "Arrestarli mi sembra eccessivo - commenta una vigilessa - Per pericolo di reiterazione del reato? Assurdo, cosa pensano che da indagati chiedessero altre mazzette?".