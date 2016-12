foto LaPresse

21:55

- La Cassazione ha confermato la custodia cautelare per il deputato campano del Pdl, Nicola Cosentino, in relazione all'accusa di riciclaggio nell'inchiesta sulla realizzazione di un centro commerciale a Casal di Principe. La corte ha quindi annullato con rinvio a un nuovo esame, la stessa ordinanza in relazione alle accuse di falso, abuso di ufficio e corruzione. Per l'accusa Cosentino sarebbe stato il referente nazionale del clan dei Casalesi.