Civitavecchia, bimba sfugge dalle braccia del nonno e cade dal balcone: muore in ospedale

foto Ansa

22:16

- Una bambina di due anni è morta dopo essere precipitata da un balcone al secondo piano di un palazzo a Civitavecchia. L'episodio è avvenuto intorno alle 16. La piccola era in compagnia del nonno, al quale era stata affidata in quel momento, che si sarebbe sporto per farle vedere un gattino. La bimba è morta poco dopo il trasporto in ospedale.