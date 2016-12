Rapina in villa a Roma, famiglia presa a botte

foto Ansa Correlati Rapina in villa a Perugia: un morto

Rapina con stupro, fermato un romeno 13:32 - Un'intera famiglia è stata picchiata con calci e pugni durante una rapina all'interno della propria villa a Roma. Ad essere risparmiato è stato solo il figlio più piccolo di 12 anni. Cinque persone con il volto coperto e armate di pistola sono entrate in una villa nel quartiere periferico di Prima Porta. Dopo aver sfondato la porta di casa, non trovando la cassaforte hanno malmenato le vittime, un gioielliere, sua moglie e i suoi due figli. - Un'intera famiglia è stata picchiata con calci e pugni durante una rapina all'interno della propria villa a Roma. Ad essere risparmiato è stato solo il figlio più piccolo di 12 anni. Cinque persone con il volto coperto e armate di pistola sono entrate in una villa nel quartiere periferico di Prima Porta. Dopo aver sfondato la porta di casa, non trovando la cassaforte hanno malmenato le vittime, un gioielliere, sua moglie e i suoi due figli.

L'episodio è avvenuto intorno alle 2 e mezza della notte, quando i cinque malviventi sono entrati nella villa, che si trova in via Castenedolo. Fatta irruzione all'interno, hanno minacciato l'intera famiglia. In casa c'erano tutti: il gioielliere con la moglie e i due figli, il maggiore di 22 anni e il più piccolo di 12.



I rapinatori, che avevano un accento dell'Est, chiedevano dove si trovasse la cassaforte ma i proprietari hanno detto di non averla. Una delle vittime ha tentato una reazione, scatenando la violenza degli aggressori, che hanno picchiato l'intera famiglia, risparmiando soltando il ragazzino, e portando via alcuni gioielli prima di scappare.



Le vittime sono state soccorse e portate all'ospedale Sant'Andrea per lesioni lievi. Il gioielliere, che ha un negozio in zona Ponte Milvio, si trova ancora in ospedale mentre la moglie e il figlio sono stati già dimessi con qualche giorno di prognosi. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Cassia e del nucleo investigativo di Ostia.