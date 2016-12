foto Ansa

12:36

- Francesco Belsito, indagato a Milano per truffa e appropriazione indebita, a quanto apprende l'agenzia Ansa, avrebbe avuto comportamenti illeciti anche quando era sottosegretario alla semplificazione nel governo Berlusconi. Belsito, in virtù delle sue relazioni politiche ampie, sia come sottosegretario che come tesoriere della Lega sarebbe stato in grado di procacciare affari, soprattutto per quanto riguarda la società Siram.