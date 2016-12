Caso Orlandi, i pm: "Il Vaticano sa la verità"

foto Dal Web Correlati Caso Orlandi, lettera al Papa 17:49 - Il Vaticano sa la verità su Emanuela Orlandi, la 15enne sparita nel giugno del 1983. Ne è convinta la Procura di Roma che fra qualche mese deciderà se chiudere gli accertamenti con una richiesta di archiviazione o depositare gli atti. Si era sperato nella testimonianza della Minardi, per un periodo la donna di De Pedis. Ma le sue affermazioni si sono poi rivelate fumose. Intanto i pm hanno deciso di non aprire la tomba del boss della Magliana. - Il Vaticano sa la verità su Emanuela Orlandi, la 15enne sparita nel giugno del 1983. Ne è convinta la Procura di Roma che fra qualche mese deciderà se chiudere gli accertamenti con una richiesta di archiviazione o depositare gli atti. Si era sperato nella testimonianza della Minardi, per un periodo la donna di De Pedis. Ma le sue affermazioni si sono poi rivelate fumose. Intanto i pm hanno deciso di non aprire la tomba del boss della Magliana.

All'interno delle mura Leonine, secondo chi indaga, ci sarebbero personaggi ancora in vita che conoscono i misteri legati alla scomparsa della ragazza. Per gli inquirenti, infatti, è certo che alcuni esponenti della banda della Magliana ebbero un ruolo forse già nel rapimento della ragazza il 22 giugno 1983, ma più probabilmente nella gestione successiva.



Nell' inchiesta risultano indagati Sergio Virtù, Angelo Cassani, detto "Ciletto", e Gianfranco Cerboni, detto "Gigetto": tutti personaggi che hanno fatto parte della Banda, attiva a Roma tra gli anni '70 e '80. Gli indagati sono stati individuati sulla base di una serie di riscontri oltre che dalle dichiarazioni di pentiti.



Per quanto riguarda l'apertura della tomba di De Pedis, sepolto all'interno della basilica di Sant'Apollinare, per i pm titolari dell'indagine non sussisterebbe più la necessità di un'ispezione in quanto si ritiene inverosimile che al suo interno vi possano trovare resti di altre persone oltre a quelli del boss della Banda della Magliana, considerando anche che questi è morto sette anni dopo la scomparsa della Orlandi.



A collegare la scomparsa della Orlandi con uno dei capi della Banda della Magliana fu una telefonata giunta alla trasmissione "Chi l'ha visto?" nel settembre 2005. Una voce anonima (che secondo una perizia del 2010 sarebbe da attribuirsi a Carlo Alberto De Tomasi, figlio di "Sergione", legato alla Banda della Magliana) affermò che per trovare la soluzione del caso Orlandi bisognava "vedere chi è sepolto nella cripta della basilica".



De Pedis fu ucciso il 2 febbraio 1990 in un regolamento di conti a Campo de' Fiori. Sepolto inizialmente al cimitero del Verano in un loculo di famiglia, la vedova riuscì a farne traslare la salma a Sant'Apollinare grazie al via libera dell'allora arcivescovo vicario di Roma, Ugo Poletti. Il sopralluogo del luogo dove si trova la tomba di De Pedis venne effettuato dal procuratore aggiunto, Giancarlo Capaldo, e svolto dopo l'audizione, quale persona informata sui fatti, di Pedro Huidobro attuale rettore della basilica.



Secondo un'analisi della cripta, la tomba di De Pedis si troverebbe in un piccolo ambiente, una stanza accessibile tramite una porta in ferro. Le chiavi del cubicolo sono in possesso solo del rettore e di Carla Di Giovanni, vedova De Pedis. La tomba sarebbe molto simile a quelle realizzate per la Santa Sede. Poco distante, sempre nella cripta, è presente un ossario composto di resti che un tempo erano depositati senza alcun criterio nei cunicoli della basilica. Si tratta di una dedalo di strettoie, ora chiuse, che un tempo permettevano di raggiungere anche la sede della scuola di musica dove la Orlandi studiava flauto.