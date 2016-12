Susanna Camusso: "Ho fumato le canne"

foto Ansa 16:23 - La leader della Cgil, Susanna Camusso, fa coming out e durante "Un giorno da pecora" su Radio 2, confessa qualche peccato di gioventù. "Ho fumato le canne, ma solo qualcuna e mai a scuola", ammette la sindacalista. La prima? "Verso la fine del liceo scientifico. Ma non mi sono tanto divertita e ho smesso rapidamente", racconta. - La leader della Cgil, Susanna Camusso, fa coming out e durante "Un giorno da pecora" su Radio 2, confessa qualche peccato di gioventù. "Ho fumato le canne, ma solo qualcuna e mai a scuola", ammette la sindacalista. La prima? "Verso la fine del liceo scientifico. Ma non mi sono tanto divertita e ho smesso rapidamente", racconta.

Secondo la Camusso poi "non è affatto vero che dopo le canne si passa alla droga pesante". In ogni caso la sindacalista lancia un invito ai giovani: "Non imitate, non fatelo". L'unico vizio che le resta ora è il fumo... di sigarette: "Finisco circa un pacchetto al giorno".