foto Ansa

00:27

- Il cadavere di un uomo senza fissa dimora è stato trovato a Roma nella zona del Celio, non distante dal Colosseo. L'uomo, non ancora identificato e di età approssimativa di oltre 40 anni, era appoggiato ad un muretto. Sul posto è intervenuta la polizia che dovrà chiarire le cause del decesso. Sul cadavere, infatti, sono state scoperte alcune ecchimosi. Attesi i risultati dell'autopsia.