- Unasul lungomare. Un bagno in mare e poi tutti a sciare, senza andare a Dubai, ma restando in Italia, precisamente lungo il. Un giorno, forse, tutto ciò sarà possibile se il progetto dell'impianto sportivo invernale, presentato in Campidoglio, dal valore di 1.5 milioni di euro, verrà effettivamente realizzato.

L'ambizioso progetto è stato inserito tra le voci del bilancio 2012 del Campidoglio e dovrebbe sorgere in una pineta di Ostia, sul litorale romano, tramite finanziamenti privati. A darne notizia è stato Paolo Orneli, un consigliere Pd del XIII Municipio. La conferma poi è arrivata dal promotore, nonché ideatore del progetto, il consigliere municipale del Pdl, Augusto Bonvicini, che ha ammesso: "Mi sono ispirato a Dubai. Realizzeremo un impianto con due piste da sci di 70 e 90 metri".

Sull'idea, quantomeno particolare, è già scoppiata la polemica. In Comune e sul web è un andirivieni di commenti, tra l'ironico e l'arrabbiato. Il Campidoglio prontamente frena, parlando di verifiche da fare e iter da seguire. "In merito a quanto dichiarato dal consigliere municipale del XIII Municipio, Augusto Bonvicini, il Campidoglio tiene a precisare che il progetto di cui parla non ha avuto il parere favorevole di Roma Capitale" si legge in una nota.

Anche su Twitter non si parla d'altro. L'hashtag #Ostia è diventato di tendenza e sul social network si possono leggere tweet come questo: "A Roma presto si sentirà cantare: Tutti ar mare!! Tutti ar mare!! A vedè la neve chiaraaaa!!" (@simonenanni). E ancora: "Comune di #roma: nuovo impianto da sci a #ostia, l'anno prossimo scalate in vetta nella bassa reggiana" (@giacomobertani).

C'è anche chi sottolinea l'estrema utilità dell'opera: "E in tutto ciò perché non sciare sulle dune di Ostia? Direi un'opera prioritaria!" (@alegavax). Come non ricordare infine l'emergenza neve che la Capitale ha dovuto affrontare l'inverno appena trascorso, con il sindaco Alenmanno in prima linea a spalare. Pochi centimetri di neve avevano paralizzato la città, chissà cosa accadrebbe con addirittura una pista da sci...