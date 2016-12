Roma, tunisine con lo chador picchiate in strada: "Siete due kamikaze"

foto LaPresse 13:58 - Due tunisine hanno denunciato di essere state aggredite a Roma. Le donne, che indossavano il tradizionale chador, sarebbero state anche apostrofate come "kamikaze". Secondo i carabinieri, però, la lite sarebbe scoppiata per futili motivi e non per questioni religiose o razziali. Le due donne hanno riportato ferite guaribili in cinque giorni. Identificato uno degli aggressori. - Due tunisine hanno denunciato di essere state aggredite a Roma. Le donne, che indossavano il tradizionale chador, sarebbero state anche apostrofate come "kamikaze". Secondo i carabinieri, però, la lite sarebbe scoppiata per futili motivi e non per questioni religiose o razziali. Le due donne hanno riportato ferite guaribili in cinque giorni. Identificato uno degli aggressori.

L'aggressione è avvenuta mercoledì nel tardo pomeriggio a Monterotondo, in provincia di Roma. Nel corso della discussione, avvenuta in via Buozzi, una via centrale in cui si radunano molti giovani, sono volati spintoni e schiaffi. Le due donne hanno avuto una prognosi di 5 e 3 giorni all'ospedale di Monterotondo.



Un giovane è stato identificato dai carabinieri e denunciato per lesioni e percosse e per delitti contro i culti ammessi nello Stato. Durante la lite sono volati pesanti insulti nei confronti delle due donne, una indossava lo chador. Sembra che qualcuno abbia urlato "kamikaze".



Al momento i carabinieri escludono che si tratti di un'aggressione o di un raid per motivi razziali o religiosi e che ci sia una matrice politica. Sono in corso le indagini per accertare i motivi per cui è scaturita la lite. Il giovane denunciato ha ammesso le sue responsabilità e si e' scusato.