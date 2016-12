foto Ansa 15:47 - Un anziano è stato ridotto in fin di vita durante una rapina nella sua villa vicino a Viterbo. I banditi sono entrati intorno alle due, mentre era solo in casa, e lo hanno picchiato selvaggiamente prima di andarsene. La vittima è il docente universitario Ausonio Zappa, fondatore della Nuova Accademia di Belle Arti di Milano e di quella di Viterbo. I carabinieri hanno fermato quattro romeni, che sono poi stati arrestati. - Un anziano è stato ridotto in fin di vita durante una rapina nella sua villa vicino a Viterbo. I banditi sono entrati intorno alle due, mentre era solo in casa, e lo hanno picchiato selvaggiamente prima di andarsene. La vittima è il docente universitario Ausonio Zappa, fondatore della Nuova Accademia di Belle Arti di Milano e di quella di Viterbo. I carabinieri hanno fermato quattro romeni, che sono poi stati arrestati.

L'uomo, di 82 anni, è ora ricoverato all'ospedale Belcolle di Viterbo in coma irreversibile. Ad aggredirlo nella sua casa sono state tre persone, che lo hanno preso a bastonate, colpendolo più volte anche con il calcio di una pistola.



Arrestati quattro romeni

Sono stati arrestati i romeni che erano stati fermati dai carabinieri del Comando provinciale di Viterbo. Gli arresti sono quattro: tre sono i romeni fermati in mattinata, più un quarto immigrato raggiunto dagli investigatori dell'Arma qualche ora più tardi. Il provvedimento è stato emesso dal pm Paola Conti al termine del lungo interrogatorio al quale sono stati sottoposti i quattro in mattinata. In caserma è arrivato anche il figlio dell'uomo aggredito, Gianluca Zappa, giornalista.



La ricostruzione dell'aggressione

La rapina è avvenuta tra l'una e le due di notte a Bagnaia, una cittadina distante alcuni chilometri da Viterbo, lungo la Strada Romana. I malviventi prima hanno picchiato Zappa con violenza inaudita, poi gli hanno chiesto denaro e gioielli. Ma l'uomo ha subito perso i sensi. I malviventi non si erano accorti che era scattato l'allarme collegato alla centrale operativa di una società privata di sorveglianza.



Sono stati gli stessi vigilantes arrivati sul posto a soccorrere l'anziano e a chiedere l'intervento dei carabinieri della compagnia di Bagnaia e del reparto operativo provinciale di Viterbo.



Un analogo episodio si era verificato due notti fa nel Frusinate, dove due anziani, sempre a colpi di bastone, erano stati rapinati nel cuore della notte, legati e imbavagliati. Il bottino in quell'occasione era stato di circa 8mila euro.