22:10

- Il ministero della Salute ha lanciato un allerta per il sorbitolo acquistato su Ebay. "In relazione agli sviluppi della vicenda di Barletta (dove è morta una donna ndr) - dice l'allerta - il ministero della salute invita coloro che hanno eventualmente effettuato acquisti di sorbitolo su Ebay di non farne uso e richiedere prontamente l'intervento dei carabinieri del Nas ai fini del campionamento delle analisi".