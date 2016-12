foto Ansa

18:11

- Si è schiantato al suolo con il deltaplano ed è morto. E' successo ad Atina, nel Frusinate. L'incidente, le cui cause sono ancora da stabilire, si è verificato nei pressi della superstrada Cassino-Sora. La vittima è un uomo dall'apparente età di cinquant'anni, trovato senza documenti. Sul posto è intervenuto il personale del 118 di Frosinone, ma per il deltaplanista non c'è stato nulla da fare.