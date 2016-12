foto Ap/Lapresse

14:34

- Sul volo che lo sta portando in Messico, Benedetto XVI afferma che "la Chiesa non è un potere politico, non è un partito, ma è una realtà morale, un potere morale". "Anche la politica però - aggiunge il Papa - deve essere una realtà morale ed in questo che la Chiesa ha fondamentalmente a che fare con la politica". Il primo compito per il Pontefice è educare le coscienze contro la schizofrenia tra i due comportamenti: individuale e pubblico.