foto Ansa

08:51

- I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno sgominato un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in appartamento di lusso. Sono 14 le persone finite in manette. Particolare la tecnica utilizzata conosciuta con il termine "key bumping" che ha la particolarità di consentire l'apertura delle porte, con serratura europea, senza lasciare segni di effrazione. Tra gli arrestati anche tre donne.