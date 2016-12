foto Ansa Correlati Mulè si difende: le ragazze erano consenzienti

Morta durante un gioco erotico, l'uomo arrestato 17:39 - Sono state chiuse le indagini da parte della procura di Roma per la morte di Paola Caputo, 23 anni, avvenuta la notte tra il 9 e il 10 luglio dell'anno scorso durante un gioco erotico in un garage di un palazzo affittato in parte dall'Agenzia delle Entrate e in parte dall'Enav in via di Settebagni. L'unico imputato, l'ingegnere Soter Mulè, 44 anni, rischia il rinvio a giudizio per omicidio preterintenzionale e lesioni gravi.

Inascoltata la versione del gip

Nei confronti di Mulè il procuratore aggiunto Pierfilippo Laviani e il sostituto Maria Letizia Golfieri contestano i reati di omicidio preterintenzionale e lesioni dolose gravi per aver mandato in coma un'altra ragazza coinvolta nella pratica conosciuta come shibari, una sorta di bondage giapponese. I pm, nel formulare l'accusa, non hanno tenuto conto di quanto stabilito dal gip e poi dal tribunale del Riesame secondo i quali il fatto contestato a Mulè andava qualificato come omicidio colposo in virtù del consenso fornito dalle due ragazze alla pratica erotica.



Per l'accusa l'ambito in cui è avvenuto il gioco tra i tre è stato in qualche modo illecito altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di chiedere il consenso alle due ragazze e non sarebbe stata necessaria la presenza di strumenti per soccorrere i partecipanti al gioco. Con la chiusura delle indagini, la difesa dell'ingegnere ha venti giorni per presentare memorie o documenti integrativi o sollecitare un nuovo interrogatorio.