Meteo, weekend con nuvole e piogge al Nord

La situazione in Europa 11:20 - Una debole perturbazione atlantica oggi lambirà il Nord Italia dove porterà un po’ di nuvole, ma con poche piogge; al Centrosud invece il tempo rimarrà in generale bello. Domenica nuvole e piogge in aumento al Nord per l’avvicinarsi di una più intensa perturbazione che fra lunedì e martedì farà piovere, con precipitazioni a tratti anche intense, in gran parte del Centronord, che porteranno sollievo nelle zone colpite dalla siccità. - Una debole perturbazione atlantica oggi lambirà il Nord Italia dove porterà un po’ di nuvole, ma con poche piogge; al Centrosud invece il tempo rimarrà in generale bello. Domenica nuvole e piogge in aumento al Nord per l’avvicinarsi di una più intensa perturbazione che fra lunedì e martedì farà piovere, con precipitazioni a tratti anche intense, in gran parte del Centronord, che porteranno sollievo nelle zone colpite dalla siccità.

Le previsioni per oggi

Il Centro Epson Meteo prevede per oggi cielo in generale nuvoloso o molto nuvoloso al Nordovest, ma con poche deboli piogge che nel corso del giorno bagneranno solo zone alpine e Ponente Ligure; qualche nuvola anche al Nordest, regioni centrali tirreniche e Sardegna, ma alternate al sole e senza piogge, prevalenza di cielo sereno invece nel resto del Paese. Temperature massime in leggero calo al Nord, pressoché stazionarie altrove. Moderati venti meridionali su Alto Tirreno e Mar Ligure.



Le previsioni per domenica

Domenica nuvoloso su gran parte del Centronord e Sardegna: nel corso della giornata piogge sparse in Toscana e su quasi tutte le regioni settentrionali, a eccezione di Emilia e Romagna; nevicate sulle Alpi ma solo al di sopra di 1500-1700 metri. Sempre in generale bello al Sud. Temperature in ulteriore lieve calo al Nord, invariate al Centrosud e Isole. Venti moderati dai quadranti meridionali.