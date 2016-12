Roma,carabinieri smascherano finto cieco

foto Carabinieri Correlati Roma, Cc smascherano finto cieco 12:23 - Aveva un'indennità di accompagnamento perché cieco ma in realtà camminava da solo e per di più aveva anche una patente. L'uomo, 68 anni, è stato scoperto dai carabinieri di Roma, che lo hanno denunciato per truffa, grazie a una convocazione trappola. L'anziano, guidando un furgone, è andato in caserma dai militari dove ha letto e firmato alcuni documenti. La scena è stata filmata. - Aveva un'indennità di accompagnamento perché cieco ma in realtà camminava da solo e per di più aveva anche una patente. L'uomo, 68 anni, è stato scoperto dai carabinieri di Roma, che lo hanno denunciato per truffa, grazie a una convocazione trappola. L'anziano, guidando un furgone, è andato in caserma dai militari dove ha letto e firmato alcuni documenti. La scena è stata filmata.

Il 68enne romano è stato denunciato per truffa ai danni dello Stato e falsità materiale. I carabinieri indagano anche sulle persone che si sono occupate della sua pratica attestando l'invalidità.



Torino, scoperti 65 falsi poveri

La Guardia di finanza del comando provinciale di Torino, durante un'operazione nelCanavese, Ciriacese e nelle Valli di Lanzo, ha scoperto 65 contribuenti che avevano ottenuto la riduzione delle tasse scolastiche, della mensa dei figli e gli assegni di maternità, dichiarandosi nullatenenti, ma pur possedendo immobili e patrimoni di un certo rilievo. Omissioni nella dichiarazione dei redditi per un milione di euro complessivi. Una donna aveva "dimenticato" di dire di essere proprietaria, unitamente al marito, di quattro ville in Sardegna. Un'altra signora di avere terreni in Piemonte e in Calabria. Un'impiegata comunale ha omesso un patrimonio di conti correnti, assicurazioni e investimenti per circa 200 mila euro.