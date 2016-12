Cadavere nel lago di Paola, ancora sconosciuta l'identità dell'uomo: si pensa a un omicidio

foto Ansa Correlati Trovato cadavere nel lago di Paola

Cosa indossava la vittima 08:59 - Si infittisce - Si infittisce il caso del cadavere affiorato dal lago di Paola , a Sabaudia, in provincia di Latina, scoperto dagli atleti del circolo canottieri della Gdf. A tre giorni dal ritrovamento l'identificazione è ancora lontana. Nessun documento, nessun nome. Solo gli indumenti che l'uomo, dall'età apparente di 50-60 anni, indossava quando è stato tirato fuori dall'acqua e che ora i carabinieri hanno deciso di diffondere attraverso le foto.

L'appello dei militari è rivolto a chiunque riconosca gli oggetti personali dell'uomo, probabile vittima di un omicidio. L'invito ai cittadini che abbiano informazioni utili è a contattare il comando provinciale al numero 0773-66566. Le foto immortalano scarpe, pantaloni scuri, camicia e maglione, con tanto di etichetta interna, insieme a una ciondolo, a un grosso anello e a un borsello nero.



Dopo aver analizzato circa un migliaio di foto di persone scomparse di recente nella zona di Latina, i militari chiedono aiuto ai cittadini. Di certo al momento c'è solo una vistosa ferita sotto l'orecchio destro, compatibile, secondo l'autopsia con il foro di un colpo di pistola che avrebbe trapassato il cranio da parte a parte. Intorno al collo e al torace una cintura con dei piombi, di quelle utilizzate dai sub per le immersioni. Un elemento particolare, che sembra avvalorare l'ipotesi di un omicidio.



L'uomo potrebbe quindi essere stato ucciso e poi gettato in acqua con i piombi legati per farlo affondare. Ma al momento tutte le possibilità restano al vaglio dei militari.



I rilievi delle impronte digitali non hanno prodotto risultati, come pure le ricerche condotte dai carabinieri e delle unità cinofile sulle sponde del lago e le perlustrazioni dei fondali effettuati dai sub dell'Arma. L'identificazione dell'uomo resta il punto centrale dell'indagine.