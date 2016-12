foto Ap/Lapresse

14:02

- Ancora una pesante condanna per gli incidenti provocati dai manifestanti che il 15 ottobre misero a ferro e fuoco il centro di Roma. Quattro anni di reclusione a Valerio Pascali, 22 anni, di Brindisi per resistenza aggravata a pubblico ufficiale. E' la sesta condanna inflitta dai giudici per quegli atti di vandalismo. Il magistrato che ha emesso la sentenza è lo stesso che ha condannato a 5 anni Giuseppe Ciurleo e a 4 anni Lorenzo Giuliani.