Mafia, Cassazione: processo Dell'Utri da rifare

foto LaPresse Correlati Dell'Utri, la sentenza della Cassazione

La Cassazione annulla la condanna

L'avvocato Federico a Tgcom24

L'avvocato Di Peri a Tgcom24

Sentenza Dell'Utri, la reazione dei politici 12:02 - La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza d'appello di condanna a sette anni di reclusione per il senatore del Pdl Marcello Dell'Utri per concorso esterno in associazione mafiosa. Il processo di secondo grado dovrà essere rifatto a Palermo davanti ad altri giudici. Dichiarato inammissibile, invece, il ricorso della procura generale di Palermo, che chiedeva per Dell'Utri una pena più severa. - La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza d'appello di condanna a sette anni di reclusione per il senatore del Pdl Marcello Dell'Utri per concorso esterno in associazione mafiosa. Il processo di secondo grado dovrà essere rifatto a Palermo davanti ad altri giudici. Dichiarato inammissibile, invece, il ricorso della procura generale di Palermo, che chiedeva per Dell'Utri una pena più severa.

La quinta sezione penale della Cassazione, dopo tre ore di camera di consiglio, ha accolto in pieno le richieste della Procura generale. Il pm di Palermo lamentava la scarsa rilevanza data alle dichiarazioni del pentito Spatuzza che aveva parlato di "un vero e proprio patto tra Cosa nostra e Forza Italia". Una tesi bocciata completamente dalla Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso. A questo punto la vicenda di Dell'Utri dovrà essere nuovamente esaminata dalla Corte d'Appello di Palermo. In ogni caso, in base al conteggio, la prescrizione per Dell'Utri dovrebbe maturare nella seconda metà del 2014.



Con questa decisione, dunque, la prima Corte ha sposato in pieno la tesi sostenuta dalla Procura generale di piazza Cavour, rappresentata da Francesco Mauro Iacoviello, che in mattinata, aveva sostenuto che non c'erano le prove che Dell'Utri avesse commesso il concorso esterno del quale era accusato. Una richiesta, quella del pg di Cassazione che, come lui stesso aveva detto in aula era dettata "non da una questione a favore dell'imputato quanto da una questione di diritto".