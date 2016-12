foto Afp 14:45 - Nel processo contro Marcello Dell'Utri sono stati violati i diritti dell'accusato, secondo quanto detto dal sostituto procuratore generale della Cassazione nella requisitoria. "Nessun imputato deve avere più diritti degli altri ma nessun imputato deve avere meno diritti degli altri e nel caso di Dell'Utri non è stato rispettato nemmeno il principio del ragionevole dubbio" ha detto Francesco Iacoviello. Il pg ha chiesto di accogliere il suo ricorso. - Nel processo contro Marcello Dell'Utri sono stati violati i diritti dell'accusato, secondo quanto detto dal sostituto procuratore generale della Cassazione nella requisitoria. "Nessun imputato deve avere più diritti degli altri ma nessun imputato deve avere meno diritti degli altri e nel caso di Dell'Utri non è stato rispettato nemmeno il principio del ragionevole dubbio" ha detto Francesco Iacoviello. Il pg ha chiesto di accogliere il suo ricorso.

Iacoviello ha inoltre sottolineato che nel processo a Dell'Utri, per concorso esterno, "l'accusa non viene descritta, il dolo non è provato, precedenti giurisprudenziali non ce ne sono e non viene mai citata la sentenza 'Mannino' della Cassazione, che è un punto di riferimento imprescindibile in processi del genere".



Procura chiede annullamento della condanna e processo d'appello bis

Il pg ha chiesto pertanto l'annullamento con rinvio della condanna di Dell'Utri e l'inammissibilità del ricorso della procura di Palermo. Nel caso in cui venissero accolte le richieste del pg della Cassazione, si dovrà celebrare un nuovo processo d'appello a Palermo.



Difesa soddisfatta

"Equilibrata soddisfazione" per la requisitoria è stata espressa da parte dell'avvocato Giuseppe Di Peri, difensore del senatore Marcello Dell'Utri, che è in attesa della sentenza da Milano. "E' stato un discorso, quello del pg, fatto soprattutto in difesa del corretto esercizio del diritto" ha aggiunto Di Peri.