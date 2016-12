Fisco, controlli a tappeto nella Capitale

foto Ansa Correlati Blitz in Trentino

Finanzieri a Trastevere 08:03 - Controlli a tappeto da parte del fisco a Roma. Sono almeno settanta gli esercizi commerciali sotto la lente di 110 ispettori impegnati nell'operazione "Cleopatra". Gli 007 dell'Agenzia delle Entrate hanno controllato la regolarità fiscale di ristoranti, happy hour, fiorai, affollati per la festa dell'8 marzo. Analoga operazione sul litorale, da Fiumicino a Nettuno.

Ancora Roma nel mirino, dopo il blitz effettuato a Trastevere. Nelle scorse settimane le Fiamme gialle avevano fatto verifiche a Cortina, Milano, Napoli e Courmayeur.



Dopo aver controllato i fiorai nella mattinata, per tutta la notte, i funzionari dell'Agenzia delle Entrate hanno puntato alle verifiche su esercizi ed associazioni culturali che svolgono attività commerciali nelle zone dalla Piramide Cestia all'Obelisco dell'Eur. In totale sono 70 gli esercizi commerciali in cui gli uomini della Direzione Provinciale Seconda di Roma hanno verificando l'emissione di scontrini, il rilievo di mano d'opera in nero, i dati strutturali per gli studi di settori ed, in generale, tutta la contabilità.



L'operazione Cleopatra è scattata, spiega l'Agenzia delle Entrate, in seguito ad uno studio che ha consentito di identificare gli esercizi commerciali i cui redditi dichiarati al fisco erano eccessivamente modesti e incompatibili rispetto a strutture così rinomate e alla moda. In campo per il blitz 110 funzionari in tutto, di cui 17 squadre con 34 funzionari che hanno verificato i redditi dei fiorai, mentre nella notte su ristoranti, bar e happy hour hanno lavorato 36 squadre oon 76 funzionari.