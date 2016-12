Caso Lusi, sigilli a cinque case e a una villa

foto Ansa Correlati Lusi, sospetti su altri 20 milioni

La finanza sequestra i conti delle società di Lusi 23:22 - La Guardia di finanza di Roma ha sequestrato una villa, cinque appartamenti e due milioni di euro, depositati su alcuni conti presso Allianz Bank, riconducibili al senatore Luigi Lusi. L'ex tesoriere della Margherita è al centro di un'inchiesta giudiziaria per appropriazione illecita di 18-20 milioni di euro, somma relativa a rimborsi elettorali, dalle casse del partito. - La Guardia di finanza di Roma ha sequestrato una villa, cinque appartamenti e due milioni di euro, depositati su alcuni conti presso Allianz Bank, riconducibili al senatore Luigi Lusi. L'ex tesoriere della Margherita è al centro di un'inchiesta giudiziaria per appropriazione illecita di 18-20 milioni di euro, somma relativa a rimborsi elettorali, dalle casse del partito.

Le Fiamme Gialle hanno apposto i sigilli a cinque appartamenti nel comune di Capistrello (L'Aquila), intestati all'ex esponente del Pd, e a una villa ad Ariccia che risulta assegnata in usufrutto alla nipote dell'ex tesoriere della Margherita. A firmare il provvedimento di urgenza di sequestro sono stati il procuratore aggiunto Alberto Caperna ed il sostituto Stefano Pesci.



Lusi, secondo quanto scrivono i pm romani Alberto Caperna e Stefano Pesci nel decreto di sequestro, ha sottratto dalle casse del partito 18-20 milioni di euro.



Indagati anche i familiari

Nella vicenda sono indagati dalla procura di Roma anche la moglie del parlamentare, Giovanna Petricone, il cognato Francesco Giuseppe, e la nipote acquisita, Micol D'Andrea. I reati contestati, a seconda delle posizioni, sono quelle di ricettazione, riciclaggio e intestazione fittizia di beni.



Nelle scorse settimane sono stati sequestrati a Lusi le quote delle società Ttt e Paradiso immobiliare, titolari dell'appartamento di via Monserrato, nel centro di Roma e della villa di Genzano, dove abita il parlamentare nonché conti correnti sui quali erano depositati 490mila euro.



Lusi: "Eseguivo ciò che mi veniva detto"

"Ho mantenuto la cassa perché me l'hanno fatta mantenere, perché eseguivo ciò che mi veniva detto di fare ed evidentemente ero per loro affidabile". A dirlo è lo stesso Luigi Lusi, intervistato a Servizio Pubblico. Quello che faceva era lecito o illecito? "Era il borderline del finanziamento al partito", ha risposto l'ex senatore del Pd.



"Lo scontro lo ho sempre avuto a viso aperto con Parisi perché diceva che facevo le cose sporche per Rutelli, non è vero", ha aggiunto Lusi. "Se uno pensa che hai un tesoriere furbetto, fai le tue contromisure. Invece ogni anno le relazioni erano positive". Se le cose "andavano bene è perché era evidente che andavano bene altre cose - ha insistito - . Se quel divano su cui sei sdraiato ti fa male alla schiena e dici che ti va bene o ti sei bevuto il cervello o hai uno scambio - ha poi spiegato - soffro un po' per avere altro...".