Roma, tassista picchiato da due turisti ubriachi. Massacrato con calci e pugni senza pietà

foto LaPresse 19:30 - Bruttissima avventura per un un tassista romano, brutalmente aggredito da una coppia di turisti e ricoverato al policlinico Gemelli. L'uomo, che avrebbe perso un occhio, secondo quanto riferito da un collega, stava trasportando di primo mattino una 21enne polacca, completamente ubriaca, e uno spagnolo. Il tassista è stato costretto a fermarsi per farli scendere. Lo spagnolo a quel punto ha iniziato a picchiarlo selvaggiamente.

I due sono stati fermati dalla polizia e verranno arrestati per lesioni gravissime. E' stato un passante a segnalare al 113 la violenta aggressione in zona di Prati. Secondo una prima ricostruzione i due turisti, saliti a bordo in piazza Venezia, infatti, hanno iniziato da subito ad aggredire verbalmente il tassista che alla fine ha arrestato la marcia in via Trionfale, invitandoli a scendere.



La ragazza, nell'uscire dall'autovettura, è scivolata in terra e il giovane, credendo che la caduta fosse stata causata dal tassista, gli si è scagliato contro, colpendolo ripetutamente al volto e causandogli fratture multiple, con una prognosi di 60 giorni.



Un collega del tassista: "Ha perso un occhio"

''Il tassista e mio collega aggredito stamani ha perso un occhio. Me lo hanno riferito altri colleghi che sono stati a trovarlo in ospedale'', ha raccontato un tassista della cooperativa 3570. ''La sua vita ormai è rovinata - aggiunge - è un tipo tranquillo, con una famiglia e ci incontravamo spesso ai posteggi perché lui, come me, faceva sempre la notte''.