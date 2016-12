foto LaPresse

21:28

- Si è sciolto a piazzale Tiburtino il corteo a Roma dei manifestanti in sostegno del movimento No Tav. Dopo aver bloccato la tangenziale e poi l'ingresso dell'autostrada Roma-L'Aquila i manifestanti sono tornati al punto di partenza del corteo per poi sciogliersi. Numerose le scritte sui muri e i cori di incoraggiamento a Luca Abbà. Fra le scritte quella più ricorrente è stata "A.c.a.p. (all cops are pecorel)".