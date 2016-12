foto Ansa

19:24

- Una troupe di Rainews24 è stata aggredita al corteo No Tav in corso a Roma. E' quanto testimonia il canale Rai. "Il fatto è avvenuto intorno alle 17.30 quando alcuni manifestanti hanno assalito l'inviata Angela Caponnetto l'operatore di ripresa che stava girando le immagini all'interno del corteo. La telecamera è andata in frantumi e non è più utilizzabile mentre il nostro collega ha riportato una ferita alla mano".