foto Dal Web 01:04 - Gianfranco Lande, il cosiddetto "Madoff dei Parioli", avrebbe perso circa 12 milioni e mezzo di euro dalla sua attività di promotore finanziario. Il dato è indicato nella rendicontazione sull'attività riguardante oltre 1.500 posizioni da lui stesso fornita agli inquirenti ed ora inserita nel fascicolo del processo che vede Lande imputato per una presunta maxitruffa da 300 milioni di euro ai danni di vip e di professionisti romani. - Gianfranco Lande, il cosiddetto "Madoff dei Parioli", avrebbe perso circa 12 milioni e mezzo di euro dalla sua attività di promotore finanziario. Il dato è indicato nella rendicontazione sull'attività riguardante oltre 1.500 posizioni da lui stesso fornita agli inquirenti ed ora inserita nel fascicolo del processo che vede Lande imputato per una presunta maxitruffa da 300 milioni di euro ai danni di vip e di professionisti romani.

Degli oltre 12 milioni di euro che risultano persi, secondo i dati forniti da Lande, quattro milioni e mezzo sono costituiti da somme investite, e circa otto milioni per l'affare Eurofighter, la vicenda legata alla vendita di caccia all'Austria. La rendicontazione, contenuta in un file, fornita dall'imputato riguarda guadagni e perdite di 1.567 clienti. Di questi 803 hanno avuto un saldo positivo.



Tra loro, si legge nelle carte, Corrado Tedeschi (277 mila euro), Mario De Grenet, padre di Samantha, (276 mila), Enrico Vanzina (120 mila), Silvia Verdone (oltre 18 mila euro) e Lelio Luttazzi (oltre 13 mila); gli ex calciatori Ruggiero Rizzitelli (3,1 milioni), Stefano Desideri (527 mila euro) e Beppe Signori (oltre 23 mila); l'ex amministratore di Eim Gian Piero Castellacci (2 milioni e 900 mila euro).



Dalla documentazione fornita da Lande risultano perdite per 764 soggetti. Oltre che per lui stesso, risultano per Paolo Guzzanti (124 mila euro), le figlie Sabina (138 mila) e Caterina (45.500 euro), per Samantha De Grenet (186 mila), David Riondino (498 mila euro), Francesca De Cecco (1,6 milioni), Pierluigi Romagnoli (10 milioni circa), nonché per l'altro ex amministratore Eim Roberto Torregiani (10,1 milioni circa), per la compagnia di Lande, Raffaella Raspi (22.150 euro), per il fratello di quest'ultimo, Andrea, (140 mila euro).



Il contenuto del file è ora all'esame dei consulenti del pm Luca Tescaroli per la verifica della fondatezza dei dati inseriti.