Roma, tentata rapina in gioielleria: un ferito

Tentata rapina a Centocelle, nella periferia di Roma. Un uomo, un cameriere che insieme ad altri commercianti della zona era riuscito a mettere in fuga due banditi, è rimasto ferito da un colpo di pistola. I due criminali, che stavano assaltando una gioielleria di via della Primavera, sono scappati a bordo di una Y10. Posti di blocco sono stati disposti in tutta la zona dai carabinieri.

Il giovane dipendente di un ristorante è stato ferito da uno dei colpi di pistola sparati contro i negozianti. A Roma l'ennesima rapina stavolta ha avuto come protagonisti un gruppo di commercianti pronti a bloccare i malviventi fino a farli scendere dalla loro auto e a farli scappare a piedi.



Intorno alle 19, due dei tre malviventi, tutti con il volto quasi totalmente coperto e dall'accento romano, sono entrati nella "Gioielleria Daniela" in via della Primavera, nel quartiere periferico di Centocelle, minacciando la proprietaria all'interno del negozio con una pistola. Ma qualche negoziante in strada si è accorto di loro e ha cominciato ad urlare.



I malviventi hanno desistito tentando di scappare a bordo dell'auto sulla quale li aspettava il terzo complice. Ma il marito della proprietaria si è messo a bordo della propria auto all'inseguimento dei ladri riuscendo dopo pochi istanti a speronarli. I malviventi, intontiti, sono scesi dalla macchina e hanno tentato di scappare a piedi. Ma ad inseguirli c'era il gruppo di 3 o 4 commercianti. Uno dei rapinatori si è allora voltato verso di loro sparando quattro cinque colpi di pistola verso di loro: un giovane romano di 30 anni che lavora forse come cameriere all'interno di un ristorante è stato ferito da un proiettile all'addome e a quel punto i tre sono riusciti a fuggire.



I carabinieri del Nucleo investigativo e quelli della compagnia Casilina, che indagano sulla vicenda, sono ora sulle loro tracce. Il giovane ferito, che non è in pericolo di vita, è stato invece subito trasportato all'ospedale Vannini.