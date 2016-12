foto Ansa 12:49 - I carabinieri della Stazione di Roma Cinecittà hanno scoperto e denunciato un falso dentista che aveva allestito uno "studio medico" ambulante in un'auto. L'uomo, un 43enne di origine siriana, è stato fermato alla guida del suo fuoristrada con a bordo una valigia con gli attrezzi: protesi, calchi, anestetici, pinze per estrazioni, garze e altro, con tanto di biglietti da visita in arabo che attestavano le sue "specializzazioni". - I carabinieri della Stazione di Roma Cinecittà hanno scoperto e denunciato un falso dentista che aveva allestito uno "studio medico" ambulante in un'auto. L'uomo, un 43enne di origine siriana, è stato fermato alla guida del suo fuoristrada con a bordo una valigia con gli attrezzi: protesi, calchi, anestetici, pinze per estrazioni, garze e altro, con tanto di biglietti da visita in arabo che attestavano le sue "specializzazioni".

La successiva perquisizione presso l'abitazione, adibita a laboratorio dentistico domestico, ha consentito ai militari di trovare altri strumenti utilizzati per la preparazione di protesi dentarie.



Vistosi scoperto, ai carabinieri l'uomo ha dichiarato di esercitare la professione di odontoiatra/odontotecnico senza titolo e di avere come clienti "esclusivi" gli appartenenti alle varie comunità rom presenti nella Capitale.



L'uomo è stato deferito all'Autorità giudiziaria per esercizio abusivo di professione sanitaria.