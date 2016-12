Fuggì con 2 mln, presa in Svizzera

20:38

- E' finita la fuga di Daniela Paponetti, 57 anni, la direttrice e unica impiegata dell'ufficio postale di Castel San Pietro Romano, fuggita nove mesi fa con un bottino di oltre due milioni di euro. La donna è stata catturata in Svizzera dove si era rifugiata con il denaro messo da parte in 15 anni di truffe a pensionati e risparmiatori. A giorni sarà estradata per essere condotta nel carcere di Rebibbia.