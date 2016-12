Trasporti, il primo marzo l'Italia si fermerà

12:13

- Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno confermato per giovedì 1° marzo lo sciopero generale di 4 ore dei trasporti "per la grave condizione del settore nel Paese, aggravata dalle decisioni del governo". Dalla protesta sono esclusi il trasporto aereo e, in vista dello sciopero generale del 13 marzo, la regione Sardegna. Fermi invece nel resto del Paese treni, bus, tram, metropolitane, traghetti ma anche camionisti e autoscuole.