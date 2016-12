Umberto I, sospesi dirigenti Dea

20:21

- Il dg del Policlinico Umberto I, Antonio Capparelli, ha disposto un provvedimento di sospensione per 90 giorni del direttore del Dipartimento emergenze e accettazione, Claudio Modini, e del coordinatore dell'area medica, Giuliano Bertazzoni. Il provvedimento è scaturito dopo lo scandalo esploso per la denuncia di una donna lasciata per quattro giorni su una barella in attesa di un posto letto nel Pronto Soccorso dell'ospedale romano.