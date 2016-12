foto Ansa Correlati Le immagini dell'agguato 01:45 - Un uomo di 47 anni è morto dopo essere stato raggiunto in strada, a Roma, da alcuni colpi di pistola. L'omicidio sarebbe avvenuto alla periferia della Capitale, in via Guido Montpellier, in zona Aurelia. Marco Zioni, la vittima, era al volante della sua auto, una Smart grigia, quando è stato colpito, sembra per una lite familiare. Trasportato in ospedale, è morto poco dopo. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri. - Un uomo di 47 anni è morto dopo essere stato raggiunto in strada, a Roma, da alcuni colpi di pistola. L'omicidio sarebbe avvenuto alla periferia della Capitale, in via Guido Montpellier, in zona Aurelia. Marco Zioni, la vittima, era al volante della sua auto, una Smart grigia, quando è stato colpito, sembra per una lite familiare. Trasportato in ospedale, è morto poco dopo. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri.

L'episodio è avvenuto intorno alle 15 in via Guido Montpellier, nel quartiere di Montespaccato, in zona Aurelia, alla periferia della Capitale. La vittima, Marco Zioni di 47 anni, era al volante della propria auto quando è stata raggiunta da alcuni colpi di pistola. Inutile il tentativo di soccorso, è morto poco dopo il ricovero all'ospedale Gemelli.



Tre ricercati

Sono tre le persone ricercate dai Carabinieri e che potrebbero essere coinvolte nell'omicidio di Marco Zioni a Roma. Alla base dell'episodio ci sarebbe una lite in strada tra due diverse famiglie che si contendevano un bambino di dieci mesi. Il padre del bimbo, un parente e un amico sarebbero al momento irreperibili. Il motivo della lite risaliva ad una serie di discussioni e minacce per l'affidamento del piccolo, nato da una coppia di giovani romani.



Sesto omicidio dall'inizio dell'anno

L'agguato di Montespaccato ha lasciato sul selciato la sesta vittima dall'inizio dell'anno a Roma. Una scia di morte inziata con la tragica rapina di Torpignattara costata la vita al commerciante cinese Zhou Zeng e alla figlioletta Joy, di appena 9 mesi. Poi è stata la volta di Antonio Maria Rinaldi, ucciso a via del Fontanile Arenato il 24 gennaio mentre parcheggiava la sua auto, e di Salvatore Polcino, trovato carbonizzato al Divino Amore il 27 gennaio dopo un regolamento di conti. Infine Mario Maida, uciso il 7 febbraio a Torrevecchia, freddato alla testa da un colpo di pistola.