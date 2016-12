Avances a ragazza, 18enne pestato a sangue

foto Ansa 12:06 - Un 18enne di Civita Castellana, nel Viterbese, è stato pestato da almeno cinque o sei minorenni che volevano punirlo per delle avances a un'amica. E' stato preso a calci e pugni e lasciato inerme sul selciato riportando ferite gravi. I carabinieri hanno arrestato un giovane direttamente coinvolto nell'aggressione, mentre altri due sono stati denunciati. - Un 18enne di Civita Castellana, nel Viterbese, è stato pestato da almeno cinque o sei minorenni che volevano punirlo per delle avances a un'amica. E' stato preso a calci e pugni e lasciato inerme sul selciato riportando ferite gravi. I carabinieri hanno arrestato un giovane direttamente coinvolto nell'aggressione, mentre altri due sono stati denunciati.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, quando molti giovani erano radunati nei pressi di piazza Liberazione per il carnevale. Il 18enne, ubriaco, avrebbe fatto alcune avances a una ragazza che stava entrando in un locale.



A quel punto, la ragazza ha chiesto aiuto al suo gruppo di amici mascherati che sono subito accorsi per difenderla. Di lì sarebbero scaturiti insulti, parole grosse, spintoni e poi la vera e propria aggressione: il branco ha cominciato a sferrare calci a ripetizione lasciando il ragazzo ferito e inerme sul selciato.



Un carabiniere, libero dal servizio, è intervenuto cercando di placare gli animi e chiamando riforzi. All'arrivo delle forze dell'ordine molti dei giovani sono fuggiti ed è stato possibile fermare solo uno degli aggressori, mentre altri due sono stati identificati successivamente.



La vittima è rimasta gravemente ferita e ne avrà per 30 giorni.