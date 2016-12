Rogo in casa, 2 morti nel Viterbese

09:37

- Una coppia, marito e moglie di Vetralla, in provincia di Viterbo, è morta in un incendio sviluppatosi nel loro appartamento, nel centro del paese. Le fiamme sarebbero scaturite da una piccola stufa. Le vittime avevano 50 anni. In azione ancora diverse squadre di vigili del fuoco. Sull'incidente indagano i carabinieri.