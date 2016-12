Donna in coma, si muove la procura

19:20

- E' destinata a finire nel fascicolo dell'indagine sui disservizi dei pronto soccorso di Roma la vicenda della donna in coma legata in una barella al policlinico "Umberto I". Il caso sarà esaminato domani in maniera approfondita dal magistrato e dagli investigatori che stanno acquisendo il fascicolo, per il momento contro ignoti e senza ipotesi di reato, atti e documentazione per chiarire le cause del presunto disservizio.