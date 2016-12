Donna in coma,ispettori a Umberto I

17:19

- Il ministro della Salute, Renato Balduzzi, ha disposto l'invio d'urgenza di una visita ispettiva presso il Policlinico Umberto I di Roma, dopo la denuncia dei senatori Domenico Gramazio e Ignazio Marino di una donna in coma rimasta per quattro giorni al Pronto soccorso in attesa del ricovero. Gli ispettori si troverebbero già al Policlinico per raccogliere tutti gli elementi relativi alla vicenda.